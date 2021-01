Arcebispo de Manaus critica negacionismo e faz apelo: “pelo amor de Deus, nos enviem oxigênio” (vídeo)

247 - O arcebispo de Manaus, dom Leonardo Ulrich Steiner, em nome dos bispos dos estados do Amazonas e Roraima, fez nesta sexta-feira (15) um apelo contundente em meio ao colapso da saúde na capital amazonense: “pelo amor de Deus, nos enviem oxigênio, providenciem oxigênio”.

“Na primeira onda da Covid-19, as pessoas morriam por falta de informação, por falta de leitos nos hospitais, por falta de leitos nas UTIs do Amazonas e Roraima. Hoje, na segunda onda, as pessoas vão a óbito por falta de leitos nos hospitais, por falta de leitos nas UTIs, e por incrível que pareça, por falta de oxigênio”, relata dom Leonardo.

Diante deste quadro dramático, o arcebispo da capital do Amazonas enfatiza que “as pessoas não podem continuar a morrer por falta de oxigênio, por falta de leitos nas UTIs”. Ele faz o pedido para “deixar de lado as agressões, os negacionismos, deixar de lado a política que divide, que corrompe, deixar de lado os lucros acima da pandemia”.

Assista:

