Área do saneamento enfrenta problemas no fornecimento de materiais no País

247 - O setor de saneamento no Brasil enfrenta aumento de custos e problemas no fornecimento de materiais para a realização de obras. Foi o que apontou a Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon/Sindcom), nesta quarta-feira (6). A entidade reúne as operadoras de serviços do setor e considerou 16 leilões feitos por governos estaduais desde a aprovação das novas regras pelo Congresso Nacional, em junho de 2020. Em mais de dois anos foram investidos cerca de R$ 46,7 bilhões, mas o setor precisa de melhoras. Produtos químicos e tubos de PVC estão entre os gargalos, afirmou o diretor-executivo da Abcon/Sindcon, Percy Soares Neto.

Segundo matéria publicada nesta quarta pelo jornal Folha de S.Paulo, pessoas que trabalham na área de saneamento veem a necessidade de avanços na estratégia de regionalização de municípios para a entrega de serviços a empresas, porque, de acordo com a Abcon, 20% das cidades brasileiras estão em situação irregular e muitas não têm condições de atrair operadores privados sozinhas.

Segundo a Folha, uma das soluções em debate com associações de fabricantes é a desoneração tributária para materiais importados. O setor defende que menores custos reduzem a pressão sobre o equilíbrio econômico-financeiro das concessões.

Com as concessões, a parcela das cidades brasileiras atendidas por companhias privadas de água e esgoto aumentou de 7% para 9,1%, disse a entidade, em estudo. Outros sete leilões estão em planejamento.

