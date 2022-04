Armínio Fraga declara voto em Lula no 2º turno "se a eleição estiver apertada"

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, afirmou ao Poder 360 que votaria no ex-presidente Lula (PT) para retornar ao Palácio do Planalto somente no segundo turno em caso de uma margem estreita de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL).

Ele diz, no entanto, ter esperanças de que a terceira via se consolide. Se a eleição de Lula estiver garantida, o economista afirma que anulará seu voto, como fez em 2018. "Sinceramente, tenho esperança que não seja nem Bolsonaro nem Lula. Agora, eu não igualo os 2. Se a eleição estiver apertada, eu voto no PT. Se tiver com margem boa, vou anular como fiz na eleição passada, quando achava que os 2 candidatos não eram satisfatórios".

>>> Doria diz ter respeito por Lula, mas não por Bolsonaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fraga vê a democracia sob o governo Bolsonaro ameaçada e diz que os conflitos entre Executivo e Judiciário foram muito além do normal. "O que eu vejo agora é uma democracia ameaçada, uma política complicada, um sistema político muito voltado para si mesmo, para o curto prazo e sem estratégia. Isso é o que mais me preocupa".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A primeira tarefa [do futuro governo]", ele diz, "é acabar de uma vez por todas com qualquer dúvida sobre o funcionamento da nossa democracia, [restaurar] uma certa harmonia entre os poderes. Eu digo ‘certa’ porque é normal que os poderes discutam, negociem dentro de certos limites. Nós estamos além desses limites".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE