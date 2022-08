Arquivo Nacional tem militar e técnico de informática nomeado para a guarda de importantes documentos da História nacional

A nomeação surpreendeu e provocou estupefação no meio dos historiadores, cientistas políticos, sociólogos e, principalmente, do corpo de funcionários de carreira edit

Apoie o 247

ICL

Por Denise Assis, para o 247 - O corpo técnico do Arquivo Nacional está sofrendo de insônia permanente. O motivo é mais que justificável: foi nomeado para o cargo mais sensível e com maior exigência de conhecimentos profundos de História e dos processos arquivísticos da instituição, oficial da Reserva da Força Aérea, Marcos Antônio Reis. A sua nova função é estar à frente da Diretoria Geral de Acervos, que cuida desde as cartas de sesmaria até os processos de presos políticos e a luta pela Anistia no Brasil.

Para tal cargo é necessário um profundo conhecimento tanto da história de Portugal, quanto do Brasil, além de técnicas e regras de Biblioteconomia, de preservação e classificação documental internacional.

Encabeça o protesto e faz coro com o corpo funcional, o historiador, professor da UFRJ e ex-presidente do Fórum Nacional dos Arquivos Públicos do Brasil, Francisco Carlos Teixeira, que escreveu uma nota, em que diz: “Protestamos com indignação pelo uso das instituições de saber, memória e da própria História da Nação como "cabide" de emprego, prebenda, para os preferidos do Governo, ignorando as regras de garantia e de preservação da Memória Nacional”.

A nomeação surpreendeu e provocou estupefação no meio dos historiadores, cientistas políticos, sociólogos e, principalmente, do corpo de funcionários de carreira, pelo uso dos cargos políticos do Poder Executivo federal, na área das Ciências e Cultura, “como uma verdadeira "Nomenklatura", pletora utilizada pelos Estados Totalitários para garantir apoios ou recompensar os mesmos”, denuncia Teixeira.

No currículo de Marco Antônio Reis, postado no LinkedIn, onde conta com 282 conexões, pode-se percorrer a sua experiência como técnico de informática desenvolvedor em JAVA. E ponto. Sua última colocação foi a de técnico em TI da “Drogaria do Povo”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.