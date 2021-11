Arthur Lira manobra para continuar manipulando verba bilionária

Apoie o 247

247 - Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de bloquear o orçamento secreto, o presidente da Câmara, Arthur Lira comanda a elaboração de um texto de projeto de resolução da Mesa da Câmara para continuar mantendo o controle sobre verbas bilionárias, por meio das quais faz barganhas para assegurar a votação favorável a projetos do governo Bolsonaro, do qual é aliado.

Lira pretende aprovar a proposta nas próximas semanas em sessão do Congresso Nacional. Alegando que tem mais transparência, o titular da Câmara faria uma negociação com o Supremo para que libere a execução das emendas cujo pagamento está suspenso, informa o repórter Ranier Bragon na Folha de S.Paulo.

O texto proposto por Lira trata de mudanças na questão da transparência e só altera as regras de agora em diante, ficando inalterado o poder do governo e da cúpula do Congresso de privilegiar deputados em detrimento de outros.

Permanece inalterado também o poder de barganha, por meio do patrocínio de repasses de verbas milionárias a deputados em períodos de votação de interesse do governo.

A proposta de Lira deve despertar intensa polêmica dentro do Congresso Nacional.

