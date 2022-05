Arthur Virgílio detona Aécio Neves: "quer ser Severino Cavalcanti de grife"

Apoie o 247

247 - O ex-senador Arthur Virgílio disse que o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) não quer que o partido tucano tenha um candidato à Presidência da República porque deseja “continuar sendo o líder do baixo clero, uma espécie de Severino Cavalcanti de grife”, diz o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

A crítica de Virgílio foi feita em meio aos movimentos de Aécio, que, segundo o ex-senador, provocou um racha no partido PSDB ao defender a candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite ao Planalto, e não a de João Doria, vencedor das prévias realizadas em dezembro pelo partido.

“O Doria não teve tempo para trabalhar em paz, sem perturbações permanentes. A expectativa do Doria era que o Rodrigo Garcia virasse um grande cabo eleitoral dele, e o que há hoje é ‘eu sou eu e ele é ele’. O partido se dividiu”, disse.

Ainda conforme a reportagem, “Virgílio considera que ainda há espaço para o crescimento de uma terceira via, inclusive com Doria, cujo momento de fragilidade reconhece. Ou de Ciro Gomes, que é o nome, fora Jair Bolsonaro e Lula, que considera mais difícil desistir do pleito”. Apesar disso, ele defende que o partido respeite o resultado das prévias e mantenha a candidatura presidencial de João Doria, “sob pena de ser cobrado pelo eleitor que arcou com prévias de custo milionário”.

