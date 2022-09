Artistas lançarão megacampanha para incentivar população a ir votar

Artistas irão gravar um vídeo ressaltando a importância do voto edit

247 - “O movimento 342 Artes, de artistas, prepara o lançamento de uma grande campanha nos próximos dias para mobilizar a população para ir votar no próximo dia 2 de outubro, data do primeiro turno”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

No primeiro turno das eleições presidenciais de 1998, o nível de abstenção foi de 20,3%, o mais alto desde as eleições de 1998, quando 21,5% do eleitorado não votou.

