Artistas protestam contra lei que permite uso privado da vacina por empresas

247 - Artistas como a cantora Teresa Cristina, o humorista Fábio Porchat e a atriz Letícia Sabatella assinaram uma petição online contra o projeto de lei que permite a compra e aplicação de vacinas por empresas.

O objetivo do protesto é angariar apoio para evitar a aprovação do que eles chamam de lei do “camarote da vacina” no Senado.

Segundo os organizadores, a lei vai “permitir que se desorganize o Plano Nacional de Imunização, privilegiando quem tem dinheiro”, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.