Artistas protestam em Manaus contra morte de venezuelana que viajava de bike pelo Brasil

247 - Artistas e amigos da venezuelana Julieta Hernández, que foi morta no interior do Amazonas enquanto viajava de bicicleta pelo Brasil, fizeram um protesto na tarde deste sábado (6), em Manaus. De acordo com G1, indignados com a brutalidade do crime, eles ocuparam um dos símbolos do turismo no estado, o Largo de São Sebastião, que fica diante do Teatro Amazonas, e chamaram a atenção das autoridades para o caso.

Um casal foi preso pela Polícia Civil do Amazonas na noite desta sexta-feira (05), suspeito de envolvimento no desaparecimento e na possível morte de Julieta Hernandez, artista venezuelana desaparecida desde o dia 23 de dezembro, que viajava de bicicleta pelo Brasil e pretendia chegar ao seu país de origem para passar o final de ano com seus familiares.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do AM, um corpo foi localizado enterrado em uma mata na cidade de Presidente Figueiredo, interior do estado, próximo ao local onde Julieta foi vista pela última vez. Conforme a SSP-AM informou, o Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) trabalha na identificação para confirmar se realmente é a artista.

De acordo com a CNN, o Boletim de Ocorrência registrado na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na madrugada do dia 23 de dezembro, informa que o casal queria roubar o celular de Julieta, que estava dormindo na rede, quando foi acordada por Thiago, que, de acordo com o depoimento, estava alcoolizado e sob efeito de drogas.

O homem acordou a vítima e a ameaçou com uma faca e exigiu que ela entregasse o celular. Em seguida, ele arrastou a mulher para dentro da casa e lá ela revelou que o aparelho estava na rede. Deliomara foi até a rede e pegou o celular e, quando voltou para dentro da casa, o companheiro da mulher estava estuprando a vítima.

Com ciúmes, Deliomara jogou álcool em seu marido e na vítima e ateou fogo em ambos. Thiago apagou o fogo e saiu para buscar ajuda médica. Neste momento, a mulher agarrou a artista venezuelana e a enforcou com uma corda até a morte.

