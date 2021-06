Artistas se reúnem e criam memorial para homenagear Kathlen Romeu, grávida morta no Complexo do Lins (RJ)

Amigos e parentes da jovem de 24 anos morta no Complexo do Lins durante uma ação policial se reuniram neste domingo para homenageá-la. Jovem foi morta com um tiro de fuzil no tórax edit

247 - Um memorial, localizado ao lado da Escola de Samba Unidos do Cabuçu, no Complexo do Lins (RJ), além de grafites na comunidade foram criados neste domingo (13) por amigos, vizinhos e parentes de Kathlen Romeu, jovem morta durante uma ação da PM na última terça-feira (08) na comunidade.

Kathlen estava grávida de quatro meses quando foi atingida por um tiro de fuzil no tórax. A jovem, que trabalhava como designer de interiores e vendedora, estava com a avó materna, Sayonara Fátima, no momento do tiroteio. As duas iam visitar uma tia de Kathlen.

Os 12 policiais que participaram da ação no Complexo do Lins (RJ) , a qual vitimou a jovem Kathlen Romeu, foram afastados das ruas.

Cinco dos 12 policiais militares que participaram da ação já foram ouvidos no inquérito.

As informações são do G1 .

