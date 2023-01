As bolsas de pesquisas são investimento no futuro do país, diz Luciana Santos ao assumir o MCTI

Apoie o 247

247 - A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que a volta do programa de bolsa de estudo para pesquisa está entre as prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ministra destacou que trabalhará para recompor o orçamento da ciência brasileira junto ao Congresso Nacional, incluindo a atualização da bolsa de pesquisa CNPQ e da CAPES, que, de acordo com ela, é essencial para a formação do capital humano. “As bolsas de pesquisas não podem ser tratadas como esmolas, mas como um investimento no futuro do país”, afirmou Luciana Santos.

Primeira mulher a ocupar o cargo, Luciana Santos apontou as dificuldades e a falta de oportunidade para as minorias, e garantiu que, em sua gestão, apresentará soluções de equidade. “Estamos cuidando para que meninas e mulheres tenham espaços assegurados na carreira científica e tecnológica”. Ela ainda citou a pandemia de covid-19, ressaltando que sem a ciência não teríamos vacina, e parabenizou a Fiocruz e Instituto Butantã, que são consideradas referências globais em pesquisa no país.

