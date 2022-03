As chances de Kakay concorrer ao Senado e compor uma bancada antilavajatista

Apoie o 247

Carta Capital - O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, negou nesta segunda-feira 28 o desejo de se candidatar a um cargo legislativo nas eleições deste ano. Advogados críticos aos métodos lavajatistas tentaram convencê-lo a concorrer a uma cadeira de senador pelo Distrito Federal.“Com todo o respeito ao Senado, costumo dizer que o que a advocacia me deu de mais interessante foi a possibilidade de ter voz. E acho que esse espaço de voz vem muito do fato de eu não ser um político partidário”, disse Kakay ao canal de CartaCapital no YouTube. “A política partidária, que é importantíssima, na minha visão engessa um pouco. Eu tenho hoje liberdade para falar com qualquer pessoa do Brasil.”

O criminalista afirmou ainda não ter “esse tesão específico para me apresentar como candidato”.

“Eu gosto da advocacia, porque tenho um espaço que me permite ter uma ampla liberdade. Sou de um amor pela liberdade que chega a incomodar. Prefiro ficar onde estou, mesmo. Meu espaço de voz está muito legal.”