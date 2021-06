“As portas da indisciplina militar foram escancaradas”, diz Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, após perdão a Pazuello

“É muito grave o que está acontecendo. Não pode haver disciplina para o cabo e o soldado, se não há para o general”, declarou o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, ao condenar a decisão do Exército em não punir a indisciplina do general Eduardo Pazuello, que ignorou as leis da caserna e participou de um ato político pró-Jair Bolsonaro. Assista sua participação na TV 247 edit