"As portas estão abertas", diz Bolsonaro sobre possível diálogo com Ciro e Simone Tebet

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (2) que mantém as "portas abertas" para um diálogo com ex-presidenciáveis, notadamente Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT), e governadores.

Ele citou nominalmente o governador de Minas Gerais reeleito, Romeu Zema (Novo), que não quis se aliar ao governo federal no primeiro turno, mas poderá ser um importante palanque na segunda etapa do pleito. Segundo Bolsonaro, uma reunião com Zema está marcada para terça-feira (4) em Belo Horizonte.

"Um contato já foi feito hoje. Conversamos com um interlocutor do Zema hoje. As portas estão abertas para conversar [com outros presidenciáveis]", declarou Bolsonaro.

Ciro Gomes, na noite de domingo, pediu "algumas horas" para definir seu posicionamento no segundo turno. Tebet prometeu não se omitir e cobrou pressa das direções das legendas da sua aliança —MDB, PSDB , Cidadania e Podemos— sobre quem apoiar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.