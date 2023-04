As primeiras horas das redes de Bolsonaro após Carluxo jogar a toalha e abandonar o pai

Apoie o 247

247 - As redes sociais de Jair Bolsonaro passaram um dia inteiro sem nenhuma nova postagem, algo que não ocorria há quase dois meses. A última mensagem registrada até as 23h da segunda-feira foi publicada na véspera, e tratava de críticas à viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Vale ressaltar que no mesmo dia em que ocorreu essa pausa, Carlos Bolsonaro anunciou que não iria mais administrar os perfis do pai. Na mensagem, ele disse que era tratado como um rato.

De acordo com o Globo, anteriormente, as contas de Bolsonaro no mínimo tinham um post diário desde 28 de fevereiro. A pausa mais longa até então havia sido de seis dias, iniciada em 22 de fevereiro. No entanto, o silêncio nas redes sociais do ex-presidente é incomum, uma vez que ele sempre foi um entusiasta deste canal de comunicação desde a sua vitória em 2018, quando Carlos assumiu a administração dos perfis. Antes dessa pausa, Bolsonaro tinha mantido uma média de pelo menos um post por dia durante quase dois meses, iniciando no Natal do ano passado.

