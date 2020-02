Assessor da Presidência da República divulga por cursos teses de Olavo de Carvalho

O assessor internacional da Presidência da República ministra cursos sobre o pensamento de extrema-direita do guru do clã Bolsonaro, Olavo de Carvalho edit

247 - O assessor internacional da Presidência da República, Filipe Martins, dá cursos on-line em que difunde as ideias de Olavo de Carvalho, ideólogo do clã Bolsonaro e de todo o grupo de extrema-direita no poder.

Nas suas aulas, Martins defende o ponto de vista de que as ideologias existem devido ao afastamento do homem moderno de Deus e das bases religiosas que fundaram a civilização, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Entre os cursos do assessor de Bolsonaro há um de "Introdução à Filosofia Política de Olavo de Carvalho".