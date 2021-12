Assessor do PL, novo partido de Bolsonaro, é demitido por criticar novo cacique do partido na internet

Apoie o 247

247 - O ex-assessor do PL Vladimir Porfírio, que foi demitido pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, usava as redes sociais para criticar o governo Jair Bolsonaro. O ex-capitão se filiou ao partido, que integra o chamado Centrão - na semana passada, poucos dias antes de Porfírio ter sido demitido.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Porfírio mantém um canal na internet que “aborda temas espinhosos para os bolsonaristas”, como o negacionismo de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia e o esquema da rachadinha envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ainda conforme a reportagem, em um vídeo de março de 2020, Porfírio disse que Bolsonaro politizou a pandemia e criticou o fato do ocupante do Palácio do Planalto ter participado de uma manifestação. Em abril, ele postou um vídeo com uma montagem de Jair Bolsonaro cantando uma paródia da música Florentina, do humorista Tiririca, sobre cloroquina.

