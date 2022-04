Assessores de Biden vêm ao Brasil e se reúnem com governo Bolsonaro

Entre os temas do encontro desta segunda-feira (25) estão o "fortalecimento da governança democrática", a proteção do meio ambiente e cooperação em segurança e defesa edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro receberá nesta segunda-feira (25) a visita membros do governo dos Estados Unidos para discutir uma ampla pauta de temas.

Segundo comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA, virá ao país a subsecretária de Assuntos Políticos, Victoria Nuland, e o subsecretário de Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente, José Fernández. Os dois devem se encontrar com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França.

Entre os assuntos a serem debatidos estão o "fortalecimento da governança democrática", a justiça racial e o respeito aos direitos humanos no Hemisfério; aumento do comércio e do investimento; a proteção do meio ambiente e mitigar os efeitos das mudanças climáticas; reforço a cooperação em segurança e defesa para "promover a paz e o Estado de direito".

Durante discurso nessa sexta-feira (22), o presidente estadunidense, Joe Biden, afirmou que florestas na América do Sul, em países como Brasil e Colômbia, retiram mais carbono da atmosfera do que a quantidade gerada pela nação que ele governa e que os brasileiros deveriam ser pagos pelos EUA para não cortarem as árvores do país.

Assista:

Biden diz que brasileiros deveriam ser pagos para não cortarem as florestas do país.



Em evento do Dia da Terra na última sexta-feira (22), presidente americano disse que “países de 3º mundo” devem ser ajudados.



Em seguida, se corrigiu e disse que “nem todos” são de 3º mundo. pic.twitter.com/NuwxRXLhU9 — Metrópoles (@Metropoles) April 24, 2022

