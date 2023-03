Assessores de Bolsonaro prepararam operação "discreta" para cumprir ordem do TCU e devolver joias sauditas

Apoie o 247

247 - Assessores de Jair Bolsonaro (PL) avaliam montar uma operação discreta envolvendo a devolução das joias e das armas dadas como presentes pela monarquia saudita, mas que o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que fossem entregues à Presidência da República em um prazo máximo de até cinco dias.

Segundo o jornal O Globo, porém, “até a sexta-feira, dois dias depois da decisão, contudo, a defesa de Bolsonaro disse que ainda não havia sido notificada sobre a decisão — momento em que o prazo começa a contar”.

Na decisão, o TCU determinou que as joias e as armas devem ser entregues à Secretaria Geral da Presidência da República para que sejam incorporadas ao patrimônio da União.

Ainda de acordo com a reportagem, a equipe de Bolsonaro aguarda que o Exército emita uma guia de tráfego para o fuzil e a pistola, dadas ao ex-mandatário pela monarquia saudita, possam ser encaminhadas ao Planalto um fuzil e uma pistola, presentes do governo dos Emirados Árabes.

“As armas estão em uma unidade do Comando do Exército, no setor Militar Urbano, bairro de Brasília. Já a caixa de joias com cinco itens (uma caneta, um relógio, um anel, um par de abotoaduras e um rosário) estão guardadas juntos com vários bens de Bolsonaro em um balcão alugado pelo PL, sigla do ex-presidente, em Brasília”, ressalta o periódico.

