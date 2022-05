Assessores de Ciro têm que ser demitidos após vexame com Gregório, diz Elias Jabbour

“No fundo o que aconteceu foi uma palhaçada que no fundo jogo ao fundo do poço um dos maiores quadros do campo patriótico na lama política”, definiu o economista Elias Jabbour edit

247 - O economista Elias Jabbour comentou sobre o debate entre o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, e o humorista Gregório Duvivier. O debate ocorreu na sexta-feira, 20, e, segundo Jabbour, os assessores do pedetista precisam ser demitidos pela “vergonha” que o pré-candidato passou.

Jabbour falou do debate como “vergonha que um grande quadro nacionalista passa em meio a uma campanha eleitoral violentíssima”, referindo-se a Ciro. “Na falta de senso de realidade do candidato, pelo menos demitir toda coordenação de campanha do candidato. Foi a esculhambação da bandeira do ‘Projeto Nacional’”, afirmou no Twitter.

“Sempre simpatizei com Ciro Gomes, nunca simpatizei com Gregório Duvivier. Mas nunca imaginava que um quadro iria arriscar seu capital político em um debate contra: 1) um comunicador carismático; 2) um não candidato a nada; 3) alguém com desprezo por bandeiras caras à esquerda tradicional, a começar pela bandeira da centralidade da questão nacional e; 4) ter que ouvir corretas lições de comportamento deste artista”, continuou.

“No fundo o que aconteceu foi uma palhaçada que no fundo jogo ao fundo do poço um dos maiores quadros do campo patriótico na lama política. Eu não fico nenhum pouco feliz com isso. Ciro morre politicamente a cada dia, o PDT de Brizola perderá mais da metade de sua bancada federal”, analisou.

“Será que ninguém teve coragem de dizer ao Ciro não se jogar do precipício após um dia inteiro de campanha eleitoral em que visivelmente cansado ELE decide ‘debater’ com um comediante que vive com a cabeça nos EUA? Hoje foi um dia triste para a política brasileira e o motivo não é a morte política de Ciro. E sim o início da esculhambação da bandeira histórica do Projeto Nacional que ganhou força com um então ex-aliado de Lula. Mas que sofre de um problema: se acha maior que Lula. A diferença: Lula sabe que é menor que Getúlio. Fundamental diferença para quem faz grande política”, concluiu.

