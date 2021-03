Assessoria Jurídica do Exército diz que decreto das armas fragilizará a segurança pública

Segundo a assessoria, o Estatuto do Desarmamento "ainda há de ser considerado a matriz ou centro de gravidade ao redor do qual a lei e suas normas regulamentares orbitam" edit

247 - Apesar do parecer favorável da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do Exército aos decretos que ampliam o acesso a armas de fogo no Brasil, foi feita uma ressalva.

A alteração do § 5º do art. 34 do Decreto nº 9.847/19 "poderá ter como consequência uma fragilização para a segurança pública e para a política de Estado inaugurada pelo Estatuto do Desarmamento".

O texto foi obtido pelo Estadão.

O trecho trata da concessão de armas no caso do Exército demorar mais de 60 dias úteis para analisar pedidos de importação feitos por órgãos de segurança e corporações policiais.

Segundo a assessoria, a "referida política (Estatuto do Desarmamento) ainda há de ser considerada a matriz ou centro de gravidade ao redor do qual a lei e suas normas regulamentares orbitam, independentemente das eventuais alterações ou concessões que possam ser veiculadas em seus textos".

