"Assim como acabar com a fome, zerar o feminicídio é uma obsessão do presidente Lula", diz Janja

"Esse tema da violência contra a mulher é um tema que chega a ser pessoal, particular", afirmou a primeira-dama durante evento com ministras no Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Acompanhada de todas as ministras do governo Lula (PT) e das presidentes da Caixa, Rita Serrano, e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, a primeira-dama, Janja, fez um breve discurso no Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira (1) durante evento que marca a abertura do Mês Internacional das Mulheres.

Ela iniciou a fala lembrando de Ellen Otoni, sobrinha do deputado federal Reimont Luiz Otoni (PT-RJ), que está hospitalizada após levar quatro tiros do namorado, Weldrin Lopes de Alcântara. "Queria lembrar aqui e queria que a gente mandasse um abraço especial e um pensamento para a companheira Ellen Otoni, que está no hospital tentando se recuperar".

"Esse tema da violência contra a mulher é um tema que chega a ser pessoal, particular. Vou com todas as minhas forças trabalhar junto com o Ministério das Mulheres e com a sociedade civil para que a gente não possa mais ter que mandar mensagem de força para uma mulher que foi baleada pelo seu namorado, seu companheiro. E o pior: esses homens não estão satisfeitos apenas em matar as mulheres; eles começaram a matar as crianças, os filhos", completou.

Na sequência, Janja afirmou que acabar com o feminicídio no Brasil é uma "obsessão" do presidente Lula. "O presidente Lula falou bastante disso na campanha e tem falado sobre isso. A gente diminuir o feminicídio, chegar ao índice zero de feminicídio no Brasil - assim como acabar com a fome - talvez seja uma obsessão do presidente Lula".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.