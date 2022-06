Associação de delegados diz que irá acompanhar investigação sobre interferência em operação que prendeu Milton Ribeiro

Apoie o 247

247 - A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) afirmou que irá acompanhar o procedimento aberto pela corporação para investigar a denúncia de interferência no trabalho do delegado Bruno Calandrini, responsável pelo inquérito sobre desvios e corrupção na liberação de verbas do Ministério da Educação que levou o ex- ministro Milton Ribeiro à prisão. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

“A associação permanecerá vigilante para evitar prejuízos a qualquer investigação e atenta para que o trabalho de excelência da Polícia Federal não sofra questionamentos. Nesse sentido, a ADPF acompanhará a investigação anunciada pela direção da Polícia Federal à denúncia de possível interferência apresentada pelo delegado que conduz a investigação”, disse a ADPF por meio de um comunicado. “É fundamental destacar que a Polícia Federal é órgão de Estado e não de Governo”, completou.

A investigação interna foi aberta após Calandrini enviar uma mensagem a colegas que a investigação foi “prejudicada” em função do “tratamento diferenciado concedido pela PF ao investigado Milton Ribeiro” na Operação Acesso Pago.

“Vejo a operação policial como investigação na essência e o momento de ouro na produção da informação/prova. O deslocamento de Milton para a carceragem da PF em SP é demonstração de interferência na condução da investigação”, disse o delegado na mensagem.

“No entanto, o principal alvo, em São Paulo, foi tratado com honrarias não existentes na lei, apesar do empenho operacional da equipe de Santos que realizou a captura de Milton Ribeiro, e estava orientada, por este subscritor, a escoltar o preso até o aeroporto em São Paulo para viagem à Brasília”, ressaltou ele em outro trecho da mensagem.

