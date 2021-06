Associação de Médicos pela Democracia: "CFM não nos representa pois é cumplice das mortes"

"O CFM não nos representa pois é cumplice das mortes produzidas pela falta de vacinas e por negação das medidas comprovadamente eficazes e utilizadas no mundo inteiro, como o uso de máscara e o distanciamento social", destaca nota da Associação de Médicos pela Democracia edit

247 - A Associação de Médicos pela Democracia publicou nota em que rechaça as posições do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Em pronunciamento divulgado ns redes sociais por Jair Bolsonaro, o presidente do CFM, o bolsonarista Mauro Ribeiro, afirmou que "não sabemos nada, temos todas as dúvidas do mundo" sobre o novo coronavírus, e isso daria margem para a aplicação de tratamentos diversos contra a Covid-19.

"O CFM não nos representa pois abdicou de seguir a ciência para se acumpliciar com a condução negacionista e irresponsável do governo que pior respondeu a pandemia de COVID-19 no mundo", destaca um trecho da nota.

"O CFM não nos representa pois é cumplice das mortes produzidas pela falta de vacinas e por negação das medidas comprovadamente eficazes e utilizadas no mundo inteiro, como o uso de máscara e o distanciamento social", reforça outro trecho.





Confira a integra da nota:

O CFM e o desastre sanitário do Brasil

Somos da ABMMD (Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia) e queremos afirmar com veemência que o CFM não nos representa, assim como não representa boa parte dos médicos brasileiros que se sentem representados pela AMB, pelas sociedades de especialidade e por outras entidades médicas.

O CFM não nos representa pois abdicou de seguir a ciência para se acumpliciar com a condução negacionista e irresponsável do governo que pior respondeu a pandemia de COVID-19 no mundo.

O CFM não nos representa pois é cumplice das mortes produzidas pela falta de vacinas e por negação das medidas comprovadamente eficazes e utilizadas no mundo inteiro, como o uso de máscara e o distanciamento social.

O CFM não nos representa por propagar uma falsa autonomia para os médicos prescreverem medicamentos para falsos “tratamentos precoces”, que a ciência já comprovou que são ineficazes e que dão uma sensação de segurança perigosa para os brasileiros.

O CFM não nos representa pois não garante a autonomia dos médicos que não querem prescrever tratamento precoce e que são obrigadas por empresas e prefeituras a fazê-lo.

O CFM não nos representa pois não segue de forma adstrita o Código de Ética Médica, portanto, não terá como instalar processos éticos-profissionais diante da omissão e liberalidade das prescrições de médicos(as), sem bases e evidências científicas, com fins de “tratamento precoce” da Covid-19 no Brasil.

O CFM não nos representa pois ataca uma CPI que está investigando a conduta dos governantes do país na condução da pandemia, com o único objetivo de preparar o terreno para o depoimento do seu presidente negacionista.

O CFM não nos representa.

Fortaleza, 04 de junho de 2021.

Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia – ABMMD

