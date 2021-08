Associação diz que PMs seguirão Exército em caso de “ruptura institucional”

A Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil (Amebrasil) diz ainda que “as polícias militares não podem ser empregadas de forma disfuncional por nenhum governador, pois são instituições de Estado, e não de governo” edit

Revista Fórum - A Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil (Amebrasil) divulgou nota na qual diz que as PMs seguirão o Exército no caso de “defesa interna ou de ruptura institucional (estado de sítio ou de defesa)”.

O comunicado foi expedido na noite dessa segunda-feira (23/8), pelo presidente da Amebrasil, coronel da Polícia Militar do DF (PMDF) Marcos Antônio Nunes de Oliveira.

A associação afirma na nota que compete às polícias militares “a segurança e a ordem pública, conforme mandamento da Constituição Federal no seu artigo 144”.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE