Associação médica que defende tratamento precoce contra Covid é apoiada por grupo que produz ivermectina

247 - A Associação Médicos Pela Vida, que reúne profissionais defensores do tratamento precoce contra a Covid-19, que faz uso de remédios sem eficácia científica comprovada contra a doença, tem a fabricante de ivermectina Vitamedic, do grupo goiano José Alves, entre seus apoiadores.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a indústria foi quem desenvolveu e administra a plataforma online disponibilizada pelo site da associação aos médicos interessados em aderir ao tratamento precoce. De acordo com o Código de Ética Médica, a ligação entre a entidade e a empresa pode configurar conflito de interesses.

Recentemente, o grupo publicou anúncios favoráveis ao tema em jornais de grade circulação, além de ter colocado outdoors sobre o assunto em diversas cidades do país. Em setembro do ano passado, representantes da associação se encontraram pessoalmente com Jair Bolsonaro, que também defende o uso de medicamentos sem eficácia comprovada por meio do chamado “Kit Covid”.

Apesar do uso da ivermectina no tratamento da Covid-19 ser desaconselhado pela principais autoridades de saúde mundiais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de unidades vendidas do medicamento cresceu 557% em 2020 em comparação com 2019.

