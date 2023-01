Associação Nacional de Medicina do Trabalho repudia ataques a Brasília

Como entidade representativa dos Médicos do Trabalho, esperamos que as autoridades competentes apurem e investiguem os fatos edit

247 - A Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT) enviou ao Brasil 247 nota pela qual repudia os ataques terroristas cometidos por bolsonaristas às sedes dos Três Poderes em Brasília no domingo (8).

"A Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT) repudia as manifestações ocorridas no último domingo, 8 de janeiro, em Brasília (DF). Como entidade representativa dos Médicos do Trabalho, esperamos que as autoridades competentes apurem e investiguem os fatos, assim como repudiamos a depredação do patrimônio público", diz o texto.

