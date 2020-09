Associação pecuarista admite que imagens em vídeo compartilhado por Salles é da Mata Atlântica

O presidente da Associação de Criadores do Pará, Maurício Fraga Filho, reconheceu que as imagens do vídeo compartilhado por Mourão e Ricardo Salles para tentar desmentir a existência de incêndios na Amazônia é na verdade da Mata Atlântica edit

247 - A Associação de Criadores do Pará (Acripará) admitiu que cometeu uma gafe ao ter assinado um vídeo contestando as queimadas na região amazônica com imagens da Mata Atlántica e um mico-leão-dourado.

O vídeo foi compartilhado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a legenda: “Amazônia não está queimando”, título do vídeo, e também pelo vice-presidente Hamilton Mourão.

O presidente da entidade, Maurício Fraga Filho, afirmou que houve uma confusão no uso de um animal que vive exclusivamente na Mata Atlântica – e não na Amazônia – para tratar sobre o tema.

“Esse vídeo da Acripará que circulou pelas redes sociais foi ideia de duas associadas da nossa associação. Elas me procuraram, estavam revoltadas com um vídeo que circulou nas redes sociais, de uma ONG contra a imagem do produtor da Amazônia, e pediram para fazer um vídeo em resposta”, disse Maurício Fraga Filho em entrevista à GloboNews.

“Elas acabaram cometendo uma gafe, usaram uma imagem de arquivo da produtora que fez o vídeo, que foi a imagem do mico-leão-dourado. Mas entendemos que o mais importante do vídeo é a mensagem que ele passa, mas realmente foi uma gafe essa do mico-leão-dourado. A intenção era só circular pelas redes sociais, acho ninguém enviou para o ministro, ele deve ter pego, muitas pessoas pegaram nas redes sociais e foram divulgando”, completou.





