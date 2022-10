Associações de caminhoneiros pedem fim dos protestos e respeito ao resultado das urnas

Apoie o 247

ICL

247 - Representantes de associações de caminhoneiros usaram as redes sociais para pedir, nesta segunda-feira (31), o fim dos bloqueios em rodovias de todo o país organizados por manifestantes contrariados com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. As informações são do Metrópoles .

Caminhoneiros bolsonaristas realizam manifestações em 11 estados e no Distrito Federal e, de acordo com Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), foram identificados 63 pontos de bloqueios em rodovias.

Em vídeo divulgado no Instagram, o presidente da Abrava, Wallace Landim, conhecido como Chorão, pediu que os caminhoneiros reconheçam o resultado das urnas. Ele parabenizou Lula (PT), presidente eleito, pela vitória na eleição.

Chorão criticou as paralisações e disse que os atos vão “prejudicar a economia do país”.

“A gente precisa, referente à categoria, ter um alinhamento com o próximo governo. Precisamos lutar, sim, pelo nosso seguimento do transporte. Muitas coisas a gente precisa retirar do papel. Esse movimento de parar o país vai prejudicar muito a economia. Precisamos ter reconhecimento da democracia desse país, da vitória do presidente”, finalizou.

Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.