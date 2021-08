Atacado por bolsonaristas, Alexandre de Moraes já rejeitou denúncia de racismo contra Bolsonaro

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Alvo de Jair Bolsonaro em diversas frentes, Alexandre de Moraes deu o voto de desempate para não aceitar a denúncia de racismo da Procuradoria-Geral da República (nos tempos em que havia PGR) contra o então deputado federal em 2018 por racismo.

Em setembro de 2018, a Primeira Turma do STF rejeitou, por maioria, 3 votos a 2, a denúncia de racismo contra Bolsonaro em razão de falas racistas numa palestra que fez em 2017 no Clube Hebraica do Rio de Janeiro.

Em 2017, no Hebraica, Bolsonaro disse: “Eu fui num quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é gastado com eles”.

