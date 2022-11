Atacado por bolsonaristas em NY, Mendes diz que 'agressão não encontra abrigo na Constituição'

Apoie o 247

247 - Atacado por bolsonarista no domingo, 13, durante viagem a Nova York (EUA), o o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes criticou nesta segunda-feira, 14, a ação dos manifestantes, que contestam a vitória do presidente eleito Lula da Silva (PT).

”O meio político reconheceu imediatamente o resultado das eleições. Protestos e demonstração de inconformismo são normais. Agressão não encontra abrigo na Constituição, muito menos a defesa da ditadura. Isso é lamentável”, disse Mendes.

Nos EUA, Mendes está junto aos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso para participar do Brazil Conference, evento organizado pelo Lide, que debate a democracia e a economia brasileira nesta segunda e na terça-feira, 14 e 15.

“É preciso perguntar se não há um cenário de absoluta dissociação cognitiva, principalmente quando lunáticos pedem intervenção militar e a prisão do inventor da tomada de três pinos”, disse Mendes nesta segunda-feira, durante a sua palestra.

Ele, no entanto, evitou comentar as notas das Forças Armadas e do Ministério da Defesa sobre as urnas eleitorais. “Não vou emitir juízo de valor (sobre relatório das Forças Armadas). O Brasil deu prova de resiliência democrática e encaminhou bem esse assunto”, disse.

