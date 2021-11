Ataque a assentamento do MST é barbárie, diz governador do Piauí

Wellington Dias, que é também presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste diz que o povo nordestino repudia a violência e a intolerância edit

247 - O presidente do Consórcio de Governadores do Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias (PT) chamou de barbárie e crueldade o ataque de homens armados ao assentamento do MST na cidade de Prado, no sul da Bahia, no domingo (31).

Wellington Dias diz que o Brasil reviveu seus piores momentos e chegou a se referir a terrorismo ao condenar a ação.

"O povo nordestino, assim como toda a solidária população brasileira, repudia a violência e a intolerância contra as e os trabalhadores do campo e da cidade. Lutaremos contra os retrocessos vividos por dignidade aos nossos trabalhadores rurais", afirma o governador, em nota, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A coordenação do MST denunciou que vinte homens fizeram assentados de reféns, incendiaram dois ônibus, depredaram casas e atiraram em veículos. Não houve feridos.

