Ataque à Petrobras só gerou desemprego, gasolina cara e fome, diz Gleisi

Presidenta do PT denuncia “lacerdismo” da Lava Jato e privatizações, e garante que a legenda está pronta para debater o futuro do país: “queremos discutir a vida do povo” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, condenou o que caracterizou como “lacerdismo” em torno da Petrobras, e cujo falso discurso de combate à corrupção. ”Hoje a gente revive essa história, com a mesma sanha de quem acusa”, disse Gleisi à TV Fórum. Ela argumentou que é vital reverter decisões que impactaram não apenas a empresa mas a vida da população, que hoje sofre com as altas dos preços dos combustíveis, em um ciclo vicioso que afeta toda a economia.

“Queremos discutir a vida do povo. Porque está desempregado, porque estamos passando por essa situação, a economia do Brasil é uma das piores do mundo e não é só por conta da pandemia”, opinou. “Tudo o que foi feito [contra a Petrobras] levou a isso: nosso povo voltou a sentir a dor da fome e da inflação”, lamentou Gleisi.

“No final, vimos que o que se queria não era combater a corrupção, era entregar o petróleo brasileiro aos interesses estrangeiros”, apontou a petista, para quem o ex-juiz Sergio Moro encontrará dificuldades para esclarecer o desastre que se abateu sobre o país após a Lava Jato.

PUBLICIDADE

A importância do pré-sal

“É uma sandice esse negócio de vender a Petrobras, que foi criada para fortalecer o Estado brasileiro em cima da nossa capacidade produtiva de petróleo. Os EUA fazem guerra com o mundo por petróleo, invadem países, matam… aqui não. Só precisaram do Moro, que foi treinado no Departamento de Justiça norte-americano para fazer o desmonte de uma das maiores empresas do mundo”.

Gleisi comentou sobre a importância dos investimentos feitos por Lula no pré-sal, descoberto durante o seu governo para tornar o Brasil competitivo. “Nós desenvolvemos uma das tecnologias de ponta no mundo, que é a extração de petróleo de águas profundas. Hoje o custo do barril extraído em águas profundas é quase o custo do barril extraído na Arabia Saudita, onde o petróleo jorra da areia”.

PUBLICIDADE

Autossuficiência

“Você produz petróleo para que? Para ter gasolina, diesel gás e derivados. Por que cargas d’água a gente teria de abrir mão de fazer isso com nosso petróleo e deixar que a ponta fosse produzida por outros e [para] pagarmos a intermediação?”, questionou.

Ela ressaltou ainda que a empresa deve ser capaz de dominar todos os processos da cadeia de produção, motivo pelo qual os governos do PT investiram em refinarias, gasodutos e na BR Distribuidora. “Nossa lógica era: o petróleo do poço ao posto, essa deve ser a lógica da cadeia completa de uma empresa que se quer forte. Energia é fundamental para o desenvolvimento do país”, frisou. “Era isso que estava na cabeça de Getúlio Vargas quando criou a Petrobras: uma empresa impulsionadora do desenvolvimento brasileiro”.

PUBLICIDADE

A responsabilidade de Moro na crise

“Aliás, [Moro] terá de explicar, e muito, porque o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha que temos hoje é responsabilidade do Moro. Desestruturaram todo o marco regulatório do pré-sal, abriram para que a Petrobras fosse retirada do processo como a empresa mais importante e mudaram a política de preços, que hoje é dolarizada e tem como único foco dividir os lucros das empresas com seus acionistas privados. Moro conseguiu isso”.

“Moro vai ter de explicar à população brasileira, inclusive a conta matemática que dizia que a Petrobras foi saqueada nos nossos governos. Mas a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, eram baratos”, justificou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: