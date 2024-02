"Ataque ao presidente Lula demonstra a crise moral do governo de Netanyahu", diz embaixador da Palestina no Brasil

Apoie o 247

247 - O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, expressou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendendo as declarações recentes em que ele comparou o massacre de civis palestinos ao Holocausto. “Denunciar o crime é obrigação humana. É o que o senhor presidente [Lula] fez. Israel está encurralado pela opinião pública mundial, devido ao seu comportamento criminal”, disse Alzeben ao jornal O Globo.

O diplomata também acusou Israel de praticar genocídio na região e criticou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alegando que ele faz uma campanha injusta contra líderes como Lula. “O ataque ao presidente Lula demonstra a crise moral do governo de Netanyahu”, destacou Alzeben.

O presidente Lula tem se destacado como a principal voz no mundo a se erguer contra o genocídio perpertrado pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. Desde o 7 de outubro, Netanyahu já comandou o assassinato de 30 mil palestinos, sobretudo mulheres e crianças, feriu 70 mil, deslocou 1,5 milhão de pessoas e destruiu as residências e a infraestrutura de Gaza. Rabinos judeus ortodoxos do grupo Torah Judaism dão razão ao presidente brasileiro e dizem que as ações de Netanyahu são ainda mais graves do que as práticas nazistas.

Israel much worse than the nazis. https://t.co/W1OtNjt3Hr pic.twitter.com/SgUx18RD3b continua após o anúncio February 18, 2024

Zionists are deliberately committing genocide in Gaza.



Gaza is our modern day Auschwitz! pic.twitter.com/zxxRBDcOaU continua após o anúncio February 19, 2024

