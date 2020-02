Ataque contra servidores cria constrangimento e tira Guedes da negociação da reforma administrativa

247 - Os ataques do ministro da Economia, Paulo Guedes, contra servidores públicos produziu diversos efeitos negativos para o governo. De acordo com reportagem do jornal Correio Braziliense, a participação do ministro nas negociações da proposta da reforma administrativa já é considerada descartada diante do desgaste.

"Já anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, a reforma subiu no telhado por causa de uma declaração de Guedes comparando os servidores a parasitas, na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio, que gerou muitos constrangimentos para os líderes governistas e pôs a oposição na ofensiva, com amplo apoio dos servidores públicos, que se sentiram agredidos. A alternativa será o Congresso formatar a proposta, sem Guedes à frente das negociações", destaca o jornal.

A reforma é considerada fundamental para os planos do governo este ano. Umas das mesta é acabar com a estabilidade dos servidores e com o que o governo chama de “penduricalhos” que é o reajuste de salários retroativos. Além disso, o governo também quer proibir a realização de concursos e redução de 25% da jornada e do salário dos servidores.