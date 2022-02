Ataque de Bolsonaro a meu pai foi como segundo assassinato, diz Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz afirmou que o ataque de Jair Bolsonaro (PL) ao seu pai - desaparecido durante a Ditadura Militar - foi como um segundo assassinato contra ele.

"E aí veio o presidente e disparou uma frase que me feriu profundamente. Disse: 'Um dia eu te conto como seu pai morreu, você nem vai querer saber'. E insinuou que havia sido eliminado por guerrilheiros, e não pelo Estado. Foi como um segundo assassinato dele", disse em entrevista à Veja nesta semana.

Felipe Santa Cruz é filho de Felipe é filho de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, desaparecido após ter sido preso no Rio de Janeiro por agentes da ditadura, em fevereiro de 1974.

Em julho de 2019, Bolsonaro afirmou saber como o pai de Felipe Santa Cruz, na época presidente da OAB, foi assassinado e praticamente defendeu sua execução, fazendo apologia de um crime cometido pelo estado brasileiro. Na ocasião, Bolsonaro criticou uma atuação da OAB na investigação do caso de Adélio Bispo.

"Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Conto pra ele", disse Bolsonaro na época.

O ex-presidente da OAB também afirmou ter certeza que o Palácio do Planalto motivou os ataques nas redes sociais contra ele (o próprio Santa Cruz). "Não tenho dúvida de que o tiroteio saía do chamado 'gabinete do ódio', de dentro do Palácio do Planalto, onde se instalou uma máquina poderosa e hiperfinanciada. Aliás, o Supremo [Tribunal Federal] ainda está devendo esta resposta: quem, afinal, sustenta tamanha engrenagem?", comentou.

