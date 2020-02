Ataque de Guedes contra servidores gera mal-estar no Congresso e governo adia reforma administrativa

247 - A repercussão negativa das declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que na semana passada chamou servidores públicos de "parasitas" levou o governo Jair Bolsonaro a adiar o envio do texto da reforma administrativa ao Congresso, programado para esta semana.

Segundo reportagem de Carla Araújo, do UOL, a avaliação é de que o clima no Congresso Nacional precisa ser apaziguado antes do envio do texto, já que o governo reconhece que haverá pressão dos servidores e resistências dos próprios parlamentares para tratar do tema.

O governo estava com tudo engatilhado e já estava acertado que Guedes encabeçaria, junto com outros ministros, o comando das negociações com o responsável pela articulação política, Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). Eles levariam o texto pessoalmente ao Congresso, mas depois da repercussão da fala de Guedes, a estratégia foi reavaliada. A proposta inicial era tirar Guedes das negociações, mas parece que a decisão é adiar o envio.

De acordo com um ministro, que não quis se identificar, a fala "não ajudou em nada" e agora é preciso ter cautela nas ações.

Guedes insiste em dizer que a sua fala foi tirada de contexto e que a imprensa tenta desviar o assunto, mas pediu desculpas aos servidores quatro dias depois, para tentar reverter o estrago.