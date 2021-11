Ataque hacker pode ter inviabilizado prévias do PSDB no domingo

Apoie o 247

247 - A votação das prévias que definirá o nome do PSDB que será candidato a presidente da República em 2022 deveria ter ocorrido no domingo (21), mas por condições técnicas do aplicativo usado para contabilizar os votos, a definição teve que ser adiada.

Nesta quarta-feira (24), o caso ganhou um novo capítulo. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), responsável pelo aplicativo que apresentou pane no domingo, encaminhou ao PSDB uma nota na qual afirma que o sistema provavelmente sofreu um ataque hacker do tipo DoS (denial of service). Ou seja: um grande número de acessos simultâneos derrubou o programa.

"A apuração da FAURGS apontou como causa mais provável um congestionamento de acessos incompatível com o número de eleitores cadastrados. Portanto, a FAURGS considera muito plausível a ocorrência de um ataque de hackers ao aplicativo, a partir das 8h15 — uma vez que desde as 7h o sistema funcionou perfeitamente, com cerca de dois mil votos computados. Após isso, até o final da votação, ainda mil votos foram computados. Diante disso, a FAURGS esclarece que, nas condições normais contratadas, o software desenvolvido funcionou perfeitamente. A plataforma utilizada (Azure Microsoft) tem capacidade para muito mais acessos do que o tamanho do colégio eleitoral. A instabilidade, portanto, se deu por condições externas ao aplicativo", diz o texto.

A Faurgs, portanto, recomendou que a sigla contrate uma auditoria independente para confirmar a possibilidade de ataque hacker.

Até o momento, o PSDB não sabe como e nem quando retomará a votação das prévias.

