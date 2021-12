Ataques contra jornalistas em 2021 mencionaram gênero ou sexualidade

Apoie o 247

247 - Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) revela que, dos 335 ataques direcionados a profissionais da imprensa entre janeiro e outubro deste ano, 23,3% utilizaram o gênero, a sexualidade ou a orientação sexual como argumentos para a agressão.

As mulheres jornalistas são os principais alvos dos ataques (71), veículos com conteúdo feminista registraram duas ocorrencias e situações de homofobia contra comunicadores foram cinco, de acordo com reportagem da coluna de Mônica Bérgamo no jornal Folha de S. Paulo.

O estudo completo será disponibilizado no site da Abraji nesta quarta-feira.

