Ataques de Bolsonaro ameaçam imunidade coletiva contra Covid-19, dizem especialistas

Com Bolsonaro e suas medidas negacionistas, o país se vê na contramão do restante do mundo, cujos governantes manifestam apoio explícito à vacinação

247 - Com Bolsonaro e suas medidas negacionistas, o país se vê na contramão do restante do mundo, cujos governantes manifestam apoio explícito à vacinação, aponta especialistas em reportagem publicada no jornal O Globo.

Apesar da coletiva de tom mais moderado no lançamento do Plano Nacional de Vacinação, ao declarar que não se vacinará, por exemplo, Bolsonaro deixa evidente sua falta de apoio a uma vacina contra o coronavírus, alertam especialistas.

"Esse tipo de atitude semeia dúvidas desnecessárias e abala a confiança da população. O brasileiro historicamente aderia à vacinação. A urgência e a necessidade de imunizantes são consenso entre cientistas. Também há uma clara mensagem de negação da ciência. Isso é tudo o que não precisamos, num momento em que os casos e mortes só aumentam. Do presidente aos prefeitos, todas as autoridades precisam demonstrar clara e explicitamente seu apoio à vacinação. É isso que trará a adesão à vacinação e nos livrará da pandemia", afirma a epidemiologista Carla Domingues, que por oito anos (2011 a 2019) esteve à frente do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

