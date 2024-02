Ataques de Braga Netto a militares são "imperdoáveis" e sua situação é a "pior possível" junto à cúpula do Exército

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - As revelações feitas pela Polícia Federal sobre as mensagens que evidenciam a atuação golpista do ex-ministro e general Walter Braga Netto têm gerado repercussões significativas, deixando o militar da reserva em uma situação isolada e sem apoio dentro das Forças Armadas, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

Internamente, a conduta de Braga Netto já era motivo de questionamento por parte de alguns setores militares, que o consideravam "excessivamente subserviente a Jair Bolsonaro". No entanto, os ataques direcionados por ele aos comandantes das Forças que não aderiram às inclinações golpistas foram vistos como "imperdoáveis", colocando-o na “pior situação possível” junto à cúpula do Exército, tanto na gestão atual quanto na anterior. >>> Braga Netto orquestrou ataques da 'milícia digital' a militares contrários ao golpe

continua após o anúncio

Nesta quinta-feira (22), Braga Netto é um dos 10 investigados convocados para prestar depoimento simultaneamente à Polícia Federal, juntamente com Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: