Ataques de Guedes a servidores e domésticas paralisam agenda de Bolsonaro no Congresso

As recentes declarações do ministro Paulo Guedes contribuem para dificultar a tramitação de reformas no Congresso. "Este é o momento de se ter declarações que ajudem o ambiente de aprovação das reformas de que o Brasil precisa", afirma o líder da maioria na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

As recentes declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, contribuem para dificultar a tramitação de reformas no Congresso Nacional. De acordo com assessores do Planalto, as falas do ministro sobre servidores públicos, chamados de 'parasitas', e acerca das empregas domésticas podem fazer a população resistir mais à pauta econômica do governo.

"Este é o momento de se ter declarações que ajudem o ambiente de aprovação das reformas de que o Brasil precisa", afirma o líder da maioria na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária na Casa. Os relatos foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

"Quando negocio com um ministro e as teses que defendo são convergentes, é mais fácil que negociar com um ministro com cujas teses eu discordo. Ele dificulta a negociação com o governo", diz o líder do Solidariedade, Zé Silva (MG).

"Ele coloca mais tensão sobre temas que não estão pacificados. E ele é o principal articulador das reformas. Não é positivo", diz o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM). "O Congresso é uma grande caixa de ressonância, que é a voz da população", continua.

Durante evento em Brasília (DF), nesta quarta-feira (12), Guedes afirmou: "Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações, turismo. [Era] todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada".