Ataques sucessivos de bolsonaristas a mulheres diminuem chances de Bolsonaro reduzir rejeição, avalia campanha

Equipe avalia que episódio com Vera Magalhães pode ajudar a consolidar a rejeição de Bolsonaro que, segundo as pesquisas, está na casa dos 50%

247 - As sucessivas agressões de bolsonaristas, - que acompanham o comportamento de Jair Bolsonaro - a mulheres, sobretudo às jornalistas, têm preocupado a coordenação da campanha do candidato à reeleição que busca reduzir a sua rejeição entre o eleitorado feminino.

O desespero é tão grande, que até o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que já ofendeu outras jornalistas e apoiou ataque do pai à mesma jornalista, repudiou atitude do deputado Douglas Garcia a Vera Magalhães. Em seu Twitter, Eduardo afirmou que a postura do parlamentar foi “lamentável”.

“A campanha à reeleição teme que as agressões minem os esforços para reduzir a rejeição do titular do Palácio do Planalto entre as mulheres, que correspondem a mais da metade do eleitorado”, consolidando a sua rejeição, diz trecho de reportagem do jornal O Globo.

Além de Bolsonaro, o temor é que o episódio respingue também na candidatura de Tarcísio de Freitas(Republicanos), candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo.

A reportagem diz ainda que integrantes da equipe chegaram a sugerir que o presidente publicasse uma nota nas redes sociais sobre o episódio defendendo a liberdade de imprensa, mas até o momento ele preferiu o silêncio.

