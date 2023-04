Até agora, quatro da cúpula do GSI deixaram a pasta

Apoie o 247

247 - “Além dos generais Gonçalves Dias e Ricardo Nigri, respectivamente números 1 e 2 do GSI até ontem, o Diário Oficial de hoje traz a dispensa de mais dois diretores da pasta. Outras demissões devem acontecer ainda hoje pelas mãos do diretor interino, Ricardo Capelli”, informa o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

A demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general da reserva Gonçalves Dias, inflamou a oposição e fez crescer o risco do governo ter de enfrentar sua primeira CPMI no Congresso, uma comissão para investigar o 8 de janeiro convocada pela oposição, num momento em que o Planalto quer apostar todas as fichas na aprovação da agenda econômica prioritária.

Um dos líderes da oposição, senador Ciro Nogueira (PI) - ex-ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro -, afirmou à Reuters que a instalação da CPMI do 8 de janeiro se tornou "inevitável" depois da saída do general, e o ex-ministro precisa ser o primeiro a ser convocado.

