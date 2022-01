Atendimentos hospitalares cresceram em 94% das cidades do Brasil, diz CNM

Apoie o 247

247 - Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontou que 94% dos municípios brasileiros registraram alta no número de atendimentos hospitalares entre os dias 10 e 13 de janeiro, com muitos dos pacientes apresentando sintomas gripais e da Covid-19. De acordo com a CNN Brasil, a situação vem sendo agravada devido ao afastamento dos profissionais de saúde infectados pelo coronavírus ou pelo vírus da da gripe H3N2. “Tudo isso acaba sobrecarregando os sistemas de saúde”, disse o diretor da CNM, Nélio Aguiar, à reportagem.

Ainda segundo ele, 52% dos municípios não receberam testes para a Covid-19 e enfrentam dificuldades para acompanhar os casos que chegam às unidades de saúde. “É um momento em que precisamos muito avançar na testagem: os sintomas gripais são muito semelhantes e precisamos ter um diagnóstico diferencial do que é H3N2 e o que é Covid-19”, disse Aguiar.

“É importante que exista uma liderança, uma articulação nacional puxada pelo Ministério da Saúde, para que exista uma perfeita sintonia e harmonia em qual é a política nacional de enfrentamento à Covid, e que a gente possa caminhar juntos”, completou.

