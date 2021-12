Ativistas de todo o País participam de ato nacional por Lula Presidente em SP neste domingo

Apoie o 247

DCO - Neste domingo (12), às 14h, na Avenida Paulista, irá o ocorrer o ato nacional pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente. O ato foi aprovado durante a Plenária Nacional Fora Bolsonaro, Lula Presidente, nos dias 6 e 7 de novembro, organizada pelo Bloco Vermelho, uma frente de luta contra o golpe que se organiza a vanguarda do movimento nacional Fora Bolsonaro e que se opõe à frente ampla com golpistas e ao golpe de Estado.

O ato foi organizado em oposição à sabotagem do movimento Fora Bolsonaro encabeçado por entidades fantasmas, como a Coalizão Negra por Direitos, que juntamente com a burguesia procurou aniquilar a mobilização da população e dos trabalhadores porque viu que com atos e manifestações era impossível impor setores da direita golpista, como Doria, Ciro Gomes, MBL, FHC e outros, dentro do movimento sem que haja uma enorme rejeição e até enfrentamento para expulsar essa corja golpista do movimento.

A direção do movimento nacional Fora Bolsonaro cancelou todos os atos até pelo menos março para dispersar e desmobilizar as manifestações e realizar seus acordos espúrios com a direita. Essa é a mesma esquerda que abandonou os trabalhadores em meio à pandemia e aos maiores ataques realizados pelo governo Bolsonaro com a politica do “fique em casa”, por pelo menos um ano e meio, e que com apoio da burguesia procurou controlar os atos fora Bolsonaro há alguns meses ─ atos que vinham crescendo e levando muita gente às ruas para protestar.

Os ativistas reunidos no Bloco Vermelho, observando a sabotagem e se opondo a essa política, procuraram organizar o movimento e marcaram essa mobilização para chamar a atenção da esquerda combativa e denunciar a política de sabotagem da esquerda.

Diante disso, foram organizadas atividades de mobilização e convocação do ato nacional em diversas regiões do país, com panfletagens e colagens de cartazes, e caravanas de todas as regiões do Brasil.

Há caravanas organizadas do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Além de companheiros se deslocando de ônibus e avião do outros estados para a mobilização neste dia 12 de dezembro.

São militantes e ativistas de partidos de esquerda, movimentos sociais de operários, estudantes, trabalhadores sem terra, sem teto e indígenas que estão vendo a necessidade de derrotar Bolsonaro e toda a direita golpista nas ruas e imediatamente colocar a campanha de Lula presidente nas ruas para garantir sua candidatura, sua vitória, a posse e seu posterior governo com os trabalhadores nas ruas contra a direita e um possível golpe da burguesia.

Há um enorme apelo popular e está evidente que os trabalhadores querem que Lula seja presidente em oposição aos golpistas e a Bolsonaro, com um governo radical e com propostas para a classe trabalhadora e há um repúdio aos conluios com a direita e um possível vice na chapa com o “ex” tucano Geraldo Alckmin. Essa política apesar de impopular está sendo impulsionada pela burguesia para sabotar a candidatura de Lula e setores da direita do PT estão caindo nessa armadilha para prejudicar a campanha de Lula e de todos os militantes contra o golpe.

É preciso ir às ruas e exigir um governo de esquerda sem golpistas e oportunistas de plantão, dos trabalhadores e de toda a população pobre e explorada.

Todos às ruas neste dia 12 de dezembro contra a paralisia da esquerda e pelo Fora Bolsonaro e Lula presidente!

Todos à Avenida Paulista, em frente ao MASP, em São Paulo, às 14h!

