AtlasIntel incluirá vídeo de Michelle sobre Flávio Bolsonaro em nova pesquisa eleitoral

247 – A AtlasIntel incluirá em sua próxima pesquisa sobre a corrida presidencial perguntas relacionadas ao vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirma ter sido "maltratada" e "humilhada" pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). A informação foi publicada pelo UOL, que teve acesso ao relatório encaminhado pelo instituto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O levantamento, previsto para ser divulgado na quarta-feira (1º), começou a ser realizado um dia após a divulgação do vídeo. Segundo o relatório enviado ao TSE, o questionário prevê cinco perguntas específicas para os entrevistados que afirmarem ter assistido à gravação de Michelle. O documento, porém, não informa se o vídeo será exibido aos participantes durante a pesquisa.

A nova sondagem ocorre menos de um mês após o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, suspender a divulgação de outra pesquisa da AtlasIntel. Na ocasião, o levantamento apresentava aos entrevistados um áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, controlador do banco Master.

Além das perguntas sobre o vídeo, a pesquisa também passa a incluir Michelle Bolsonaro entre as opções de pré-candidatos à Presidência da República. A ex-primeira-dama aparece nas questões sobre rejeição, intenção de voto no primeiro e no segundo turno, além de uma pergunta direcionada aos eleitores de Jair Bolsonaro para identificar se preferem Michelle ou Flávio como candidato do grupo político.

Perguntas sobre o vídeo

De acordo com o relatório, os entrevistados que assistiram ao vídeo responderão sobre quem apoiam na disputa entre Michelle e Flávio, se acreditam nas declarações feitas pela ex-primeira-dama e qual consideram ser o impacto da gravação na pré-campanha do senador.

Entre os eleitores identificados como bolsonaristas, o instituto também pretende medir a opinião sobre a aliança firmada pelo PL no Ceará com o pré-candidato ao governo estadual Ciro Gomes (PSDB).

Na gravação, Michelle relata um desentendimento ocorrido após um discurso em que criticou a aliança do partido com Ciro Gomes. Segundo ela, Flávio Bolsonaro teria afirmado que seria melhor que ela não participasse das decisões partidárias.

"Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido, disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", declarou Michelle no vídeo.

A ex-primeira-dama também classificou a atitude do senador como uma "punhalada".

Após a divulgação da gravação, Flávio Bolsonaro pediu desculpas publicamente à madrasta e afirmou que não teve a intenção de ofendê-la. O episódio ampliou a crise em torno de sua pré-campanha, que já enfrentava repercussões após a divulgação da conversa com Daniel Vorcaro.

Pesquisa anterior segue em análise no TSE

A suspensão da pesquisa anterior foi determinada por Nunes Marques após pedido apresentado por Flávio Bolsonaro e pelo PL. A pré-campanha sustentou que o levantamento teria comprometido a neutralidade esperada de pesquisas eleitorais ao utilizar o áudio envolvendo o senador.

Na decisão, o presidente do TSE afirmou existirem "elementos minimamente consistentes" que poderiam indicar comprometimento da neutralidade metodológica, destacando que esse procedimento não havia sido empregado em outras pesquisas registradas pelo instituto ao longo do ano.

Em manifestação encaminhada ao tribunal, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) defendeu a divulgação da pesquisa. O parecer afirma ser "natural" que institutos procurem ouvir os eleitores sobre "temas políticos sensíveis". O julgamento foi iniciado pelo plenário do TSE em 9 de junho, mas permanece suspenso após pedido de vista da ministra Estela Aranha.

Na pesquisa contestada, o áudio era apresentado ao final do questionário. Antes disso, os participantes eram questionados se conheciam o conteúdo da gravação e como avaliavam a conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro.

Segundo a AtlasIntel, o levantamento apontou queda de seis pontos percentuais de Flávio Bolsonaro em um cenário de segundo turno após a divulgação da conversa.

O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, defendeu a metodologia adotada pelo instituto. Segundo ele, "não houve nenhum tipo de contagem sobre o cenário", explicando que foi utilizada a ferramenta Atlas VRC, aplicada para medir o impacto de propagandas comerciais e também de discursos políticos.

Conversa com Daniel Vorcaro

O áudio citado na pesquisa foi revelado pelo portal The Intercept. Na gravação, Flávio Bolsonaro cobra Daniel Vorcaro por pagamentos relacionados ao filme Dark Horse, produção que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em uma das mensagens reproduzidas na reportagem, enviada em 16 de novembro de 2025, o senador escreveu ao banqueiro:

"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!" A conversa ocorreu um dia antes da prisão de Daniel Vorcaro.