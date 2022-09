AtlasIntel: Lula abre grande vantagem na região metropolitana de Goiânia contra Bolsonaro

Petista tem 48,1% contra 34,4% do atual chefe do Executivo em Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Hidrolândia, Guapó, Abadia de Goiânia, Nerópolis e Inhumas edit

247 - O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou grande vantagem na corrida presidencial contra seu principal concorrente, Jair Bolsonaro (PL), na região metropolitana de Goiânia, em cidades próximas à capital do Goiás, estado fortemente marcado pela presença do agronegócio. Os dados são da pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (13).

A pesquisa aponta Lula com 48.1% de intenções de voto na região, composta pelas cidades de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Hidrolândia, Guapó, Abadia de Goiânia, Nerópolis e Inhumas. Bolsonaro, neste mesmo recorte, tem 34,4%, uma distância de quase 14 pontos percentuais.

No estado do Goiás inteiro, Lula também lidera , mas com uma margem menor: 41.7% contra 40.1% do atual ocupante do Palácio do Planalto. O equilíbrio se explica pois Bolsonaro tem força na capital goiana, onde toma a dianteira com 44.9% contra 33.6% do petista. No interior, ambos se aproximam, sendo 41% de Lula e 41.8% de Bolsonaro.

A pesquisa AtlasIntel tem registro no TSE com GO-03072/2022 e entrevistou 1.609 eleitores entre os dias 4 e 8 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

