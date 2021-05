Atletas brasileiros que vão competir nos Jogos de Tóquio começam a ser vacinados

247 - Atletas, comissão técnica, jornalistas e credenciados envolvidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 começaram a ser vacinados nesta sexta-feira (14), no Rio de Janeiro. Ao todo foram doadas 12.050 doses de vacinas, que segundo reportagem da CNN não irá afetar o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. Desse total, 4.050 são da Pfizer e 8 mil, da CoronaVac.

A cerimônia, realizada na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, contou com a presença do ministro da Saúde Marcelo Queiroga que vacinou a atleta de natação Ana Marcela e o atleta paralímpico de remo, Michel Pessanha.

A imunização dos atletas brasileiros vem no mesmo dia em que o governo japonês recebeu mais um pedido de cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Uma petição com mais de 320 mil assinaturas pede o adiamento da atividade desportiva, pois o país não estaria preparado para receber um evento desse porte e ainda denuncia que verbas que deveriam ser investidas em saúde, estariam sendo desviadas para a realização das Olimpíadas.

Com informações da CNN.

