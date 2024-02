'Ato convocado por Bolsonaro tem tudo para virar um grande fracasso', diz Helena Chagas

Apoie o 247

247 - A jornalista Helena Chagas avalia que o ato convocado por Jair Bolsonaro (PL), marcado para o dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, para se defender das investigações que o colocam no centro da trama golpista do dia 8 de janeiro do ano passado, tem tudo "para ser um grande fracasso".

"Bolsonaro ainda tem tempo para inventar uma desculpa esfarrapada e desistir da manifestação na Paulista no dia 25/2. A convocação tem tudo para virar um grande fracasso pela ausência de financiadores, aquele pessoal que paga os palanques, o transporte, as camisetas, as bandeiras e o pão com mortadela — e todo mundo sabe que não há evento bolsonarista sem tudo isso", ressalta a postagem da jornalista no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (15).

Ainda segundo Helena Chagas, "sob os olhos de Alexandre de Moraes [ministro do Supremo Tribunal Federal] e da PF [Polícia Federal], vai ser difícil convencer empresários da direita a pagar a conta — e depois irem parar no STF como financiadores de atos golpistas".

A jornalista avalia, ainda, que "o PL também não vai abrir a gaveta do caixa para isso depois da prisão de Valdemar Costa Neto. Dizem até que o partido de Bolsonaro vai sair de fininho, deixando o ex-presidente na chuva. Afinal, já está tendo que explicar a minuta do decreto do golpe encontrada na gaveta do ex-presidente em seu escritório no partido. Nessas horas, o lema do PL é: quem pariu o golpe que o embale".

